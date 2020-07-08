3 نبوءات للجزء الخامس من "أفنجرز".. منها "حروب سرية"

مع انطلاق المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، تعتزم شركة الإنتاج تقديم جزء خامس من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين الشهيرة "أفنجرز".

رحل عدد من الأبطال الخارقين في الجزء الرابع من السلسلة Avengers: Endgame (أفنجرز: نهاية اللعبة)، منهم أيرون مان (روبرت داوني جونيور)، وكابتن أمريكا (كريس إيفانز)، وبلاك ويدو (سكارليت جوهانسون).

ورغم ذلك، قررت مارفل أن تواصل إنتاج السلسلة الأعلى إيرادا في التاريخ، مع منح الفرصة لأبطال آخرين بالصعود وتعويض غياب الأبطال الذين رحلوا.

ورصد موقع "تشييت شييت" الأمريكي أبرز تنبؤات الجمهور للجزء الخامس من "أفنجرز".

1. حروب سرية





يرى الموقع أن الجزء الخامس سوف يتناول قصة "حروب سرية"، التي صدرت عام 1980، وتدور حول شرير خارق يدعى "بيوندر" ينقل مجموعة من الأبطال والأشرار الخارقين إلى كوكب "باتل وورلد" كي يتصارعون سويا.

ويتضمن هؤلاء الأبطال "سبايدرمان" وأبطال "إكس من" و"فانتاستيك فور"، أما الأشرار فهم "دكتور أكتوبوس" و"دكتور دووم" و"ألترون".

وطرحت مارفل عام 2015 نسخة أكثر تطورا للقصة المصورة، تتضمن أبطالاً خارقين من عوالم مختلفة تمَّ الزج بهم سويا في كوكب "باتل وورلد"، وهو ما يسمح لمارفل بالجمع بين أبطال خارقين أحياء وآخرون ماتوا من أزمنة مختلفة؛ لتفتح بذلك لهم مجالًا للعودة.

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2. عودة أيرون مان وكابتن أمريكا





في حالة تنفيذ قصة "حروب سرية" المصورة، قد يشهد الجمهور عودة الأبطال الخارقين المفضلين أيرون مان وكابتن أمريكا.

واحدة من أهم علامات تنفيذ هذه النبوءة هو عدم طرح موعد محدد أو أي تفاصيل عن الفيلم، إذ يتطلب تنفيذه بناء استوديو خاص وقتا كبيرا، فضلا عن أن تمهيد ظهور أبطال فوكس (إكس من وفانتاستيك فور) سوف يستغرق وقتا أيضا.

وأشار الموقع إلى دليل آخر يؤكد تنفيذ قصة "حروب سرية"، وهو تصريح مخرجي "أفنجرز: نهاية اللعبة" جو وأنثوني روسو، بعودتهم إلى السلسلة في حالة واحدة وهي إخراج فيلم "حروب سرية".

3. تقاعد ثور





طرح الموقع نظرية أخرى وهي تقاعد البطل الخارق "ثور"، رغم عودته لتقديم جزء رابع وأخير Thor: Love and Thunder في سلسلة الأفلام الخاصة به.

ولم يكشف الممثل الأسترالي كريس هيمسورث أي تفاصيل حول مستقبله في عالم مارفل السينمائي حتى الآن.

وحتى الآن، لم تؤكد مارفل أي تفاصيل بخصوص الجزء الخامس من "أفنجرز 5"، إلا أن الجمهور في تشوق واضح لأي تفاصيل عن السلسلة الجماهيرية.