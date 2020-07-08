شكرا لقرائتكم خبر عن العوضي وياسمين عبدالعزيز يستمتعان بالإجازة الصيفية على أحد الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

العوضي

وشارك الفنان أحمد العوضي وزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، متابعيهما وجمهورهما عبر حساباتهما على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بصورتين جديديتن أثناء قضاء الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.

ونشر الفنان أحمد العوضي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلى الجانب الآخر شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز صورتها على حسابها عبر موقع انستجرام.

ياسمين عبدالعزيز

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏"ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا.‏

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بينما شارك النجم أحمد العوضى في أحدث أعماله مسلسل شديد الخطورة، ‏الذي يعرض في يوليو على منصة ‎ ‎watch it، ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏

المسلسل من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من ‏‏رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى ‏شتا، خالد كمال‎، وذلك بعدما نجح العوضى فى خطف الأنظار خلال موسم دراما رمضان الماضى عبر لعبه شخصية هشام عشماوى فى مسلسل "الاختيار"