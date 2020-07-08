شكرا لقرائتكم خبر عن كريستي تيجن "مقضياها بالطول والعرض" في المكسيك..شوف إزاي بالصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مصورى "البابارتزي" قرروا أن يرصدوا كل خطوات النجمة العالمية كريستي تيجن وعائلتها خلال إجازتهم بالمكسيك .

التقطت عدسات مصورى " البابارتزي" عدة صور لكريستي تيجن البالغة من العمر ( 34 عاما ) خلال تواجدها في فيلتها الموجودة ببويرتو فالارتا في المكسيك أمس الثلاثاء، حيث ظهرت تيجن وهي تستعرض جسدها الممشوق، وهي ترتدي " مايوة " one-piece ذو تصميم بسيط باللون الأسود ، و الذي حمل توقيع دارأزياء " Zimmermann " بينما وصل سعر المايوة الي 270 جنية إسترليني .

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و كانت كريستي تيجن قد نشرت مؤخرا علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عدة صور لرحلتها مع اسرتها زوجها المغني الشهير جون ليجاند ذو الـ ( 41 عاما ) و طفليها لونا و مايلز في المكسيك حيث قضت العائلة وقت ممتع مؤخرا علي متن احدي اليخوت الفاخرة، وجاء قضاء العائلة هذه الرحلة الممتعة بعد فترة طويلة بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " .



