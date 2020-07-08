"كان سند لينا وفجيعة لعيلة قمر".. مصطفى قمر ينعى ابن عمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان مصطفى قمر، منذ قليل، وفاة ابن عمه ويدعى سامح قمر، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر قمر، صورة تجمعه معه، ونعاه قائلًا: "توفى إلى رحمة الله ابن عمي سامح قمر، ربنا يرحمه برحمته.. كنت بحبه جدًا، كان زي أخويا بالظبط".

وأضاف: "كان سند لينا.. الطيبة والجدعنة والرجولة.. ربنا يرحمك يا سامح يا فجيعة بالنسبة لعيلة قمر كلها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أدعوله بالرحمة".

يذكر أن، مصطفى قمر، انتهى مؤخرا من تصوير كليب جديد بعنوان"زحمة الأيام"، ويشارك فى الأغنية إيهاب توفيق، وهشام عباس، وحميد الشاعري، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامي العجمي، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.