اتصدمت بردة فعله.. هنا الزاهد تعلق على موقف أحمد فهمي من تعرضها للتحرش (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها من فتيات أشادن بموقفها في مواجهة واقعة التحرش التي تعرضت لها مؤخرًا.

وقالت "هنا"، في مداخلة ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، إن العديد من الفتيات تركن لها في رسايل عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أكدن خلالها إعجابهن بطريقتها في تصوير المتحرشين،وإنهن سيستخدمن نفس طريقتها في حال تعرضهن للتحرش، موضحة إنها تلقت عدد قليل من الرسائل التي تلوم عليها، بسبب ملابسها: "طبعا مردتش عليهم".

وردًا على سؤال "الإبراشي"، حول ردة فعل زوجها الفنان أحمد فهمي حول الواقعة، قالت "هنا": "اتصدمت من ردة فعله الصراحة، اتبسط وقالي برافو عليكي، بس قالي ليه مكلمتنيش الأول؟".

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ومن جانبه قال الإبراشي: "كنت متخيل إنه هيقولك إنتي هتجيبي وجع دماغ ليه كنتي طنشي وامشي على طول"، لتنفي هنا الزاهد هذا الكلام، مؤكدة: "خالص قالي برافو عليكي وطلب مني أتصل بيه على طول".

يذكر أن عدد من الفنانات كشفن عن تعرضهن للتحرش، من بينهن: "سلمى أبوضيف، انيا يوسف، سارة عبدالرحمن"، للا فضة، وأخريات.