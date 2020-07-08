طاهر أبو ليلة يكشف موعد طرح "الغسالة" بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعلن الفنان طاهر أبو ليلة، عن طرح فيلم"الغسالة"، غدا الخميس، بدور العرض السينمائي.

ونشر طاهر، صورة من الكواليس تجمع فريق عمل الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "غدا أول يوم عرض لفيلم الغسالة بدور العرض.. دعواتكم بالنجاح إن شاء الله".

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.