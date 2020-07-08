محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
في أول ظهور له على "إنستجرام"، بعد رحيل طفله علي نهاية الشهر الماضي.
نشر الفنان محد أسامة "أوس أوس"، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مفيش كلام يتقال، غير الحمد لله، حتة مننا سبقتنا في الجنة بإذن الله.. ربنا استرد وديعته، وكان أحلى حاجة في الدنيا بس ما يتعزش أكيد على اللي خلقه، ولا هنكون أحن عليه من ربنا".
وأضاف : "بإذن الله يكون في كفالة سيدنا إبراهيم إلى أن نلتقي يا حبيبي.. ربنا يصبرنا على فراقك يا علي، وربنا يربط على قلبنا أنا ورويدا ويخليلنا عمر يا رب.. وربنا يبعد أي حاجة وحشة عننا، وعن أي حد، اللهم آمين ونتقابل قريب يا علي.. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل ".
يذكر أن، علي نجل الفنان أوس أوس، قد وافته المنية نهاية الشهر الماضي، عن عمر يناهز ال٣ أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور له بعد وفاة نجله.. أوس أوس: ربنا يصبرنا على فراقك يا علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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