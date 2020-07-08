في هذا الموعد .. رنا سماحة تحل ضيفة ريا وسكينه مع بدرية طلبة وانتصار

أعلنت الفنانة رنا سماحة عن حلولها ضيفة على برنامج ريا وسكينة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت رنا سماحة فيديو، وظهرت من خلاله برفقة الفنانتان بدرية طلبة وانتصار، ومن المقرر عرض الحلقة يوم السبت الموافق 11 من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساًء، عبر شاشة قناة النهار. مساًء، عبر شاشة قناة النهار. Advertisements يذكر أن الفنانة رنا سماحة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان أميرة الحب، والكليب من إخراج عادل سرحان، والأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع سوات ايدوغان، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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