فيديو .. تميم يونس يشعل تيك توك بـ رايحين نسهر لـ محمد رمضان

نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر من خلاله الفنان تميم يونس عبر تطبيق تيك توك، وذلك على أنغام أغنية رايحين نسهر للنجم محمد رمضان. عبر تطبيق تيك توك، وذلك على أنغام أغنية رايحين نسهر للنجم محمد رمضان. Advertisements يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان رايحين نسهر، والكليب من إخراج محمد سامي والأغنية من كلمات والباور العالي، فرغلي بلاكس وإسلام شندي وألحان وتوزيع ديزل والباور العالي، كما كسر الكليب حاجز الـ 120 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. بعنوان، والكليب من إخراج محمد سامي والأغنية من كلمات والباور العالي، فرغلي بلاكس وإسلام شندي وألحان وتوزيع ديزل والباور العالي، كما كسر الكليب حاجز الـ 120 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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