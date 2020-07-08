" بياعه " لـ تامر عاشور تتصدر قائمة التوب

بعد أقل من أسبوع من طرح اغنية بياعه للمطرب تامر عاشور عبر تطبيق انغامي، تصدرت الاغنيه قائمة توب انغامي في مصر.
بالإضافة إلى ان، تصدرت الاغنيه المركز الثاني في ابلكيشن انغامي علىمستوى العالم.
يذكر أن اغنيه بياعه كلمات تركي ال شيخ وتوزيع خالد عز.
نوعه في الشرق الأوسط، حيث أنه يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني، وتُعتبر اليوم المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحوي أكثر من 30 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدِمًا.
أنغامي هو منصة رقميه للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من
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