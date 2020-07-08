فيديو .. آسر ياسين: المسؤولية الفنية هي التي تحارب التحرش

نشر النجم آسر ياسين فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح آسر ياسين من خلاله قائلًا: موضوع التحرش ده قديم .. مش هقعد أقول كلام له علاقة بأن الأهالى تأخذ بالها من بناتها، وإن البنات تشتكي لو حصل حاجة لأن الحاجات دى بديهية بالنسبة لي.

وأضاف: المسؤولية الفنية من ناحية نجوم الفن والكتاب والمخرجين ومنتجين وممثلين، يعنى من فترة مش كبيرة كانت فيه أعمال بتتعامل مع موضوع التحرش إنه عادى، وعادى

إن البطل يلمس الست وإن الست الأجنبية مستباحة لأنها أجنبية، وفى الآخر البطل بيتحب وينتصر.

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وأختتم آسر حديثه قائلًا: ده طبعًا بيبقى المثال بتاع الشباب، طب مالبطل بيعمل كدة ليه معملش كدة أنا كمان .. وعشان كدة بناشد كل المخرجين والمنتجين والممثلين إنهم لازم يراعوا الموضوع ده إحنا واجهة للشباب.

يذكر أن النجم آسر ياسين شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل بـ 100 وش، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي

وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة كل من نيللي كريم، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، علا رشدي، دنيا ماهر، محمد عبدالعظيم، لؤي عمران، زينب غريب، سلوى محمد علي، حنان يوسف، حسن أبو الروس، منة سماحة، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، أمال حلمي، سارة التونسي، فكري سليم، عمرو عثمان، كارمن وحيد، نجلاء يونس، محمد المغربي، عهد عبدالمنعم، جنا أحمد، مازن نادر، سما محمود، سما فاضل، هبة رحال، منى زكي، محمود أبو رحاب، إبراهيم صلاح، أحمد الشامي، دعاء سليمان، عمرو هنداوي، محمد حسن بسكوتة، حازم فؤاد، أحمد المصري، تامر مجدي، إبراهيم الترامسي، أحمد فؤاد، خالد مجدي، إيهاب علم الدين، محمد صابر.