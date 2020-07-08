طرح الفنان طوني قطان أحدث أغانية تحت عنوان "واحد اتنين" على طريقة ال"lyrics clip" عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
أغنية "واحد اتنين" من كلمات رياض العلالي، ألحان محمد عيسى، وتقول كلماتها:" القلب بيعشق مرة ما بيعشق مرات،
يذكر أن طوني قطان طرح مؤخرا أغنية "لالي" من ألحانه وتوزيعه وكلمات راندا شطناوي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. طوني قطان يطرح أحدث أغانية واحد اتنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.