فيديو .. طوني قطان يطرح أحدث أغانية واحد اتنين

طرح الفنان طوني قطان أحدث أغانية تحت عنوان "واحد اتنين" على طريقة ال"lyrics clip" عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

أغنية "واحد اتنين" من كلمات رياض العلالي، ألحان محمد عيسى، وتقول كلماتها:" القلب بيعشق مرة ما بيعشق مرات،

Advertisements

أنتي وحدك روح قلبي، عم ينبض بعترف، حبي إلك زاد الضعف..".

يذكر أن طوني قطان طرح مؤخرا أغنية "لالي" من ألحانه وتوزيعه وكلمات راندا شطناوي.

