سـعد لـمجرد يعلن موعد طرح أحدث أغانيه "عدى الكلام"

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عن موعد طرح أغنيته الجديدة "عدى الكلام" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". الشهير "إنستجرام". ونشر "لمجرد" صورة من البوستر الدعائي للأغنية، معلقا عليه: "عدى الكلام.. يوم 12 يوليو الجاري". 12 يوليو الجاري". يذكر آن، الفنان سعد لمجرد، قرر تأجيل طرح أغنيته "عدى الكلام"، والتي كان مقرر طرحها الأحد الماضي، وذلك حدادًا على روح الفنانة القديرة رجاء الجداوي.

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