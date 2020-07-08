بـبندقية قنص .. أحمد زاهر من كواليس تصوير "زنزانة 7"

نشر الفنان أحمد زاهر مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "زاهر" في الصور من كواليس تصوير فيلم "زنزانة 7"، يمسك بندقية،

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معلقاً: "قريباً، يا رب التوفيق والنجاح من عندك يا رب"، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحي المقبل بدور العرض السينمائي.

يذكر أن فيلم زنزانة 7 من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة كلاً من نضال الشافعي، أحمد زاهر، تامر أمين، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، إيمي إسلام، مصطفى هريدي، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، منى منير، أشرف عبد العزيز، أيمن كشك.