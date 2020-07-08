تفاصيل .. قضية التشهير لـ جوني ديب وحقيقة ضربه آمبر هيرد بسبب الوشم

بدأت المحكمة البريطانية في النظر بقضية النجم العالمي جوني ديب، والذي رفعها ضد أحد الصحف العالمية لترويجها حادث اعتداء جوني بالضرب على زوجته السابقة النجمة العالمية آمبر هيرد، وكان الجميع يرتدي الكمامات، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونفى جوني ديب أنه اعتدى على زوجته السابقة آمبر هيرد بعد أن تملكه الغضب لسخريتها من وشم رسمه على ذراعه، وجاء ذلك خلال شهادته أمام المحكمة العليا في لندن.

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وصرح جوني في المحكمة قائلًا: هذا غير صحيح

.. لم يحدث .. لا أتذكر أي مشادة حول أي من وشومي، نافيًا أنه يتحول إلى وحش تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

يذكر أن النجم العالمي جوني ديب يقاضي الشركة الناشرة لإحدى الصحف العالمية، والرئيس التنفيذي، ورئيس التحرير، بسبب نشر الجريدة مقالة بتاريخ أبريل من عام 2018، أشارت إلى أن جوني ديب اعتدى على زوجته السابقة النجمة النجمة العالمية آمبر هيرد بالضرب.