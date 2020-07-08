إيهاب توفيق يتجاهل توصيات منظمة الصحة العالمية للحماية من كورونا

انتهى المطرب إيهاب توفيق من تصوير كليب يحمل اسم «هيا هيا دنيا»، في أحد الكافيهات داخل منطقة التجمع الأول، وهو من ألحان الراحل أشرف سالم، وكلمات عوض بدوي، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج متيم السراج، وتنفيذ شركة إكس جيرينيشن إيجيبت، واستغرق التصوير حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية وإذاعات الراديو، وظهر إيهاب توفيق في الكواليس غير ملتزم بتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الحماية من فيروس كورونا، ولم يرتدِ كمامة أثناء التصوير، كما يظهر من الصور.

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وانتهى إيهاب توفيق مؤخراً من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان: «100 تحية»، من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية.

وتقول كلمات الأغنية: «مصر مش ناسية اللي شايلها.. واللي فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميله‍ا.. طول ما فيها بيجري نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. واسالوا مين هي مصر».

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