صورة نادرة لرجاء الجداوي تطهو في المطبخ.. في شبابها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورةً نادرة للفنانة رجاء الجداوي وهي في فترة شبابها، وظهرت رجاء الجداوي وهي تقف بأحد المطابخ القديمة وتقوم بطهي إحدى الأكلات.

يشار إلى أن الفنانة رجاء الجداوي قد رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وحرص على توديع جثمانها مجموعة كبيرة من أصدقائها ومحبيها، من بينهم: دلال عبدالعزيز، وإلهام شاهين، وأشرف زكي، وفيفي عبده، وغيرهم الكثيرون من أصدقائها وزملائها.

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فيما حرص مجموعة من النجوم على نعيها عبر حساباتهم الرسمية، من بينهم الفنانة رانيا فريد شوقي، التي تأثرت بوفاتها بشكل كبير ونعتها قائلة: «حبيبتي الغالية أوي، ربنا يرحمك ويجعل مثواكِ الجنة، هتوحشينا هفتقد حضنك وابتسامتك وخفة دمك وطيبتك وحنيتك وأعدتك ورقيك وأخلاقك وإنسانيتك، بحبك أوي».

فيما قالت الفنانة دنيا سمير غانم: «يا رب ارحمها واغفر لها، وصبرنا على فراقها، حقيقي مثال للأم الجدعة الحكيمة، هتفضلي جوه قلوبنا بجمال روحك ونصايحك».

وقال الفنان عمرو دياب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان».

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