أول تعليق من تامر حسني بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية، بعد أن انتشر عدد من الأخبار تفيد بإصابة الفنان تامر حسني بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ودخوله العزل وتوقف كافة أعماله الفنية لحين استقرار حالته الصحية، وخلال دقائق قليلة حرص المقربون من تامر حسني على نفي كل ما يتردد حول تدهور الحالة الصحية لتامر.

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إلى أن خرج الفنان تامر حسني بنفسه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو، وقال في منشور له: «أنا بخير يا جماعة الحمد لله، بس فيه مواقع مزيفة فاضية شوية للشائعات؛ فكل يوم يستلموا حد شوية؛ حتى بيزيفوا أخبار على لسان مواقع كبيرة».

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وأضاف تامر: «على فكرة مش عيب لو تعبت أو أي حد تعب، واللي يتعب لازم يقول إنه تعبان لحماية الآخرين، دي أمانة قدام ربنا حتى لو مش حاسس بأي أعراض، وربنا يشفي الجميع ويصلح حالنا، اللهم آمين».

يشار إلى أن تامر حسني يستعد للبدء في استكمال مشاهد فيلمه الجديد «مش أنا»، الذي يقوم ببطولته كل من: سوسن بدر، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، ومن إخراج سارة توفيق.

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