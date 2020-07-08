ابنة عمر الحريري فنانة شابة.. شاهدوا جمالها

حلت الفنانة ميريت عمر الحريري ضيفةً في برنامج شارع النهار، الذي يقدمه الإعلامي حسام المراغي، وتحدثت عن الكثير من كواليس حياتها، والفترة التي دخلت خلالها الوسط الفني وقدمت مجموعة من الأعمال الفنية، وقالت: لو كنت أمتلك القبول، كنت استمريت في التمثيل.

وأضافت أن والدها الفنان الراحل عمر الحريري، قد رفض مساعدتها لدخول الوسط الفني؛ لذلك بدأت التمثيل بعد وفاته، وذهبت للكثير من مكاتب الكاستينج لتبحث عن أدوار في الأعمال الدرامية والسينمائية.

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وتحدثت ميريت عن وصية والدها لها وقالت، إنه طالبها بألا تضعه في موقف محرج بسبب أي فعل تقوم به، وأنها ملتزمة تماماً بوصية والدها، وأوصاها أيضاً بالانضباط خلال قيادة السيارات، وكان دائماً ما يؤكد لها أن رخصة القيادة الخاصة بها إذا سحبت منها، لن يتدخل ويعيدها مرة أخرى.

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وتطرقت إلى حفل زفافها وقالت، إن هذا الحفل حضره ما يزيد عن 1200 فرد، وكانت من أجمل الليالي التي عاشتها في حياتها.

وحرصت ميريت على توجيه رسالة للشباب، قالت خلالها: لا تصارعوا الحياة، واعملوا فقط، وبالتأكيد ستحققون النجاح.



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