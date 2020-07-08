بالصور.. شيري عادل بالمايوه مع احمد السقا على البحر

شاركت الفنانة شيري عادل جمهورَها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة ظهرت من خلالها بجانب الفنان أحمد السقا على أحد الشواطئ؛ حيث تقضي شيري إجازة الصيف هناك، وظهرت شيري وهي ترتدي كاش مايوه أبيض اللون، يغطي جزءاً من المايوه الذي ترتديه.

وانهال عليها الكثير من التعليقات التي كان أغلبها يتحدث عن الفنان أحمد السقا، ومنها «حبيب قلوبنا السقا وشيري العسل ربنا يحفظكم.. ربنا يفرح قلبك يا شيري ويسعد قلبك.. حبايب قلبي وحشتوني»، يذكر أن علاقة صداقة وعلاقة عائلية تجمع بين شيري والسقا.

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وكانت شيري عادل قد شاركت جمهورها خلال الفترة الماضية بمجموعة من الصور لها على الشاطئ، ظهرت من خلالها وهي ترتدي كاش مايوه؛ مما أثار استياء الكثيرين من محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وصف الصورة بالجريئة، ولأن الجمهور لم يتعود من شيري عادل أن تظهر بهذه الملابس من قبل.

وكان آخر أعمال الفنانة شيري عادل، مسلسل نصيبي وقسمتك، الذي شاركت في إحدى حلقاته، واستطاعت أن تحقق من خلاله نجاحاً متميزاً، وغابت شيري عن الدراما العام الماضي، وتستعد خلال الفترة الحالية للبدء في تصوير مسلسل جديد ستعلن عن تفاصيله قريباً.

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