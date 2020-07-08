أول ظهور لوالدة الفنان احمد السقا.. هل تشبهه؟

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورةً لوالدة الفنان أحمد السقا بأحد الشواطئ؛ حيث تقضي حالياً إجازة الصيف مع نجلها الفنان أحمد السقا ومجموعة كبيرة من نجوم الفن من المقربين من الفنان أحمد السقا، من بينهم أحمد رزق وزوجته، وأشرف عبدالباقي، ومصطفى خاطر، وعماد زيادة، وشيري عادل، وغيرهم الكثيرون من أصدقائهم المقربين.
وقد نشر الشيف علاء الشربيني صورة جمعته بوالدة الفنان أحمد السقا، وعلق عليها قائلاً: «حبيبتي طنط نادية»، وانهالت عليه الكثير من التعليقات.
يشار إلى أن الفنان أحمد السقا قد نشر مجموعة من الصور مع أصدقائه ونالت إعجاب الكثيرين من محبيه، وتعرض لانتقادات من قِبل البعض بسبب تجمعهم في الصور بشكل بعيد كل البعد عما كان ينصح به نجوم الفن طوال الفترات الماضية، الخاص باتباع الإجرءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الصحة لمقاومة فيروس كورونا.
وانتهى أحمد السقا خلال الفترة الماضية من تصوير أحد المشاهد الخارجية من فيلمه الجديد العنكبوت، مع المخرج أحمد نادر جلال.
ويستعد السقا لمسلسله الجديد: نسل الأغراب، الذي يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة، ومي عمر، وسيعرض خلال 2021.
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