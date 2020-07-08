شكوى من هيفاء وهبي لوقف تصاريح عرض فيلم "أشباح أوروبا"

تقدّمت الفنانة هيفا وهبي بطلب إلى نقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين بوقف عرض فيلم "أشباح أوروبا" الذي أنتجه مدير أعمالها السابق محمد الوزيري.

تقدم المحامي ياسر قنطوش، محامي هيفاءبطلب لكل من نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية لإيقاف تصاريح عرض فيلم "أشباح أوروبا" الذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي.

طلب الإيقاف جاء بسبب عدم حصول بطلة العمل على أجرها من الشركة المنتجة لفيلم "أشباح أوروبا" والذي يشرف على إنتاجه محمد وزيري مدير أعمالها السابق والتي اتهمته مؤخراً بسرقة ٦٣ مليون جنية من حسابتها البنكية في مصربموجب التوكيلات القانونية التي حررتها له.

وأكد الاستاذ علي الشريعي رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية في تصاريح صحفية أن النقابة أوقفت تصاريح العمل لحين حل الازمة بين الطرفين المتنازعين، وهو نفس القرار الذي اتخذته نقابة المهن التمثيلية.

وكانت الشركة المنتجة قد أعلنت مؤخراً أنها تسعى لعرض العمل خلال الفترة المقبلة، ليكون أول الأعمال السينمائية التي تفتتح الموسم السينمائي بعد فك الحظر بسبب فيروس كورونا، ولكن القرار ليس نهائيا إلى الآن، وخاصة أن الفيلم سيظل موجودا بدور العرض السينمائية لموسم عيد الأضحى.

Advertisements

وتظهر هيفاء في الفيلم بشخصيتين "شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية" ، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

يشارك في بطولة فيلم "أشباح أوروبا" أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة ، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي "أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري"، من إخراج محمد حماقي.

وتعود هيفاء وهبي بهذا الفيلم إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ آخر أفلامها حلاوة روح" الذي تم عرضه عام 2014.