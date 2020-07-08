صور لم ترَوها من قبل لسيرين عبد النور.. فهل اختلفت ملامحها عن يوم زفافها؟

احتفلت الفنانة سيرين عبدالنور بعيد زواجها الـ13 على زوجها فريد؛ حيث نشرت سيرين عدداً من الصور من حفل زفافها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وعلقت سيرين عبدالنور على الصور؛ حيث قالت: «صارو ١٣ سنة والعمر كله يا رب.. عيد زواج 8/7/2007».

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وكانت قد نشأت قصة حب قوية بين سيرين عبدالنور واللبناني فريد رحمة، والتي كللت بالزواج والإنجاب، ومازالت علاقة الحب قوية بينهما بعد مرور هذه السنوات.

ويتصف فريد رحمة بالغيرة الشديدة على زوجته سيرين؛ حيث يرافقها في أغلب رحلاتها خارج لبنان، كما أنه يتواجد معها في أغلب الحفلات وأماكن التصوير التي تذهب إليها.