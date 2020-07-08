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Jul 08, 2020
نشرت عارضة الأزياء الأميركية، من أصول فلسطينية، بيلا حديد، على حسابها عبر موقع انستغرام، صورة لجواز سفر والدها رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد، ومكتوب في جواز السفر أنه مولود في فلسطين، إلا ان إدارة انستغرام وضعت صورة باسبور جواز سفر والدها ضمن الصور التي تخالف قوانين التطبيق.
بيلا هاجمت ادارة انستغرام وكشفت للمتابعين ان التطبيق أزال المنشور بسبب مزاعم خرق قوانينه وكأنه محتوي يتضمن تحرشاً أو تعرياً.
وتابعت متسائلة: “ألا يسمح لنا بأن نكون فلسطينيين على إنستغرام؟ هذا بالنسبة لي هو تنمر.. لا يمكن للتطبيق أن يمحو التاريخ عن طريق إسكات الناس.
كانت هذه تفاصيل خبر بيلا حديد تشن هجومًا على انستغرام وتقول: فخورة بأنني فلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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