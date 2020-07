إعلان الفيلم الهندي DIL BECHARA يتخطي حاجز 4 مليون بعد إنتحار بطله

طرحت الشركة المنتجة للفيلم الهندي "Dil bechara"، الإعلان التشويقي لأخر أفلام النجم الهندي الشاب " سوشانت راجبوت سينغ" الذي إنتحار قبل شهر من الأن، والذي أحدث ضجة حول عالم بوليوود.



وجمع الإعلان في 7 ساعات فقط أكثر من 5.7 مليون مشاهدة و أيضآ كسر رقم إعلان الفيلم العالمي Avengers : Infinity War الذي حقق 3.6M



الفيلم مستوحى من الفيلم الأمريكي The Fault in Our Stars و سيعرض على منصة Disney Plus Hotstar يوم 24 يوليو القادم

