شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث لابنه في عيد ميلاده: "كنت تشكك في قدراتي الأبوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة كوميدية، احتفل النجم العالمى ويل سميث، بعيد ميلاد نجله جيدن سميث، حيث نشر صورة قديمة تجمعهما خلال تبادل الحديث، والذى ظهر من خلالها ابنه بتعبيرات وجه غاضبة.





ويل سميث، علق عبر حسابه بموقع إنستجرام على الصورة قائلاً: "عيد ميلاد سعيد يا جيدن.. كنت تشكك في قدراتي الأبوية في هذه الصورة، مهما كان ما كنت أحاول أن أجعلك تفعله، أنا أحبك يا رجل".





وكشف موقع "جاست جيرد" أن جوجو سيوا البالغة من العمر 17 عاما تشارك فى فيلم مأخوذ عن كتاب "Bounce" للمؤلفة الأمريكية ميجال شال، عن فتاة مراهقة تتمنى أن تستبدل عائلتها بواحدة جديدة عشية عيد الميلاد، وهو ما يجعلها تدخل بعدد من الأحداث غير المتوقعة فتعلم قيمة الأسرة، وقوة الحب.

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وحسب موقع "فارايتى" فإن الفيلم يحمل نفس اسم الكتاب "Bounce" ومن المقرر أن يتم إصدار "Bounce" بواسطة Paramount Pictures وهى استوديوهات أفلام أمريكية وأحد فروع شركة فاياكوم سي بي إس ، و تعتبر خامس أقدم استوديو أفلام في العالم .

ومن المقرر أن يقوم نجم هوليوود الشهير ويل سميث بإنتاج الفيلم، وهى ليست المرة الأولى التى يقوم فيها سميث بإنتاج عمل سينمائي ، فمن ابرز الاعمال التي قام سميث بإنتاجها : " Seven Pounds " و"The Karate Kid" و"This Means War" و"Annie"، وغيرها.

من لآخر أعمال سميث كان الجزء الثالث من فيلم Bad Boys for Life، والذي وصلت تكلفته إلى 90 مليون دولار أمريكى، فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.