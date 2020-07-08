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شكرا لقرائتكم خبر عن "بياعة" لـ تامر عاشور تتصدر قائمة التوب على أنغامى مصر والان مع تفاصيل الخبر
من ناحية أخرى، سجل المطرب تامر عاشور أغنية جديدة من ألبومه الجديد تحمل اسم "حنلها" تحمل طابع درامى رومانسي، يتعاون فيها مع الشاعر جمال الخولي، والأغنية من ألحان تامر علي، وتوزيع الموسيقى فهد، حيث تسجل تعاوناً جديداً بين عاشور والخولى بعدما قدما سوياً فى ألبومه الأخير فى أغنية "من غير ما أحكيلك"، من ألحان محمد النادى، وتوزيع النابلسى.
وكشف المطرب تامر عاشور، عن أول بوستر دعائى لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا، دون أن يكشف تفاصيل عن موعد طرح الألبوم للجمهور، وفى هذا الألبوم، يتعاون الشاعر أحمد المالكى فى إحدى أغانيه مع المطرب تامر عاشور، وهى من ألحان محمدى وتوزيع أحمد أمين، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية، ويقدمها المالكى بشكل مختلف وتحمل العديد من المفاجئات كما أكد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".
يشار أن تامر عاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".
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