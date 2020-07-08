شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"بياعة" لـ تامر عاشور تتصدر قائمة التوب على أنغامى ‏مصر ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أقل من أسبوع من طرح أغنية بياعة للمطرب تامر ‏عاشور عبر تطبيق أنغامى تصدرت الأغنيه قائمة توب ‏أنغامى فى مصر، فى حين تصدرت الأغنية المركز الثانى ‏فى أبلكيشن أنغامى على مستوى العالم. والأغنية من ‏كلمات تركى آل شيخ وتوزيع خالد عز.‏

من ناحية أخرى، سجل المطرب تامر عاشور أغنية جديدة ‏من ألبومه الجديد تحمل اسم "حنلها" تحمل طابع درامى ‏رومانسي، يتعاون فيها مع الشاعر جمال الخولي، والأغنية ‏من ألحان تامر علي، وتوزيع الموسيقى فهد، حيث تسجل ‏تعاوناً جديداً بين عاشور والخولى بعدما قدما سوياً فى ‏ألبومه الأخير فى أغنية "من غير ما أحكيلك"، من ألحان ‏محمد النادى، وتوزيع النابلسى.‏

وكشف المطرب تامر عاشور، عن أول بوستر دعائى ‏لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا، دون أن يكشف تفاصيل ‏عن موعد طرح الألبوم للجمهور، وفى هذا الألبوم، يتعاون ‏الشاعر أحمد المالكى فى إحدى أغانيه مع المطرب تامر ‏عاشور، وهى من ألحان محمدى وتوزيع أحمد أمين، وتنتمى ‏إلى طبيعة الأغانى الدرامية، ويقدمها المالكى بشكل ‏مختلف وتحمل العديد من المفاجئات كما أكد فى ‏تصريحات سابقة لـ"الخليج 365‎".‎

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يشار أن تامر عاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 ‏مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت ‏حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله ‏سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، ‏‏"سلام"، "مره"، و"خلصانة‏‎". ‎