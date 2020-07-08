شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس بعد وفاة نجله: كان أحلي حاجة فى الدنيا وميتعزش على اللي خلقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب الفنان أوس أوس، منشورا جديد له، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، للتعليق على وفاة ابنه "على"، الذي رحل عن عالمنا في نهاية الشهر الماضي.

وقال أوس أوس: "مفيش كلام يتقال غير الحمد لله، حتة مننا سبقتنا فى الجنة بإذن الله، ربنا استرد وديعته وكان أحلى حاجة فى الدنيا بس ما يتعزش أكيد على اللى خلقه ولا هنكون أحن عليه من ربنا وبإذن الله يكون فى كفاله سيدنا إبراهيم إلى أن نلتقى يا حبيبي، ربنا يصبرنا على فراقك يا على وربنا يربط على قلبنا أنا ورويدا ويخليلنا عمر يارب، وربنا يبعد أى حاجة وحشة عننا وعن أى حد اللهم أمين ونتقابل قريب يا على، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

وكانت شقيقة نجم مسرح مصر، قد أجابت عن التساؤلات التي أثيرت حول سبب وفاة أبن شقيقها، نافية أن يكون بسبب إصابته بفيروس كورونا أو سقوطه من البلكونة كما يتردد، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" ارجوكم كفاية مكالمات ورسائل عن سبب الوفاة .. كلنا وضحناها أن الوفاة طبيعية لا كورونا ولا وقع ولا حد عمله حاجة".

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