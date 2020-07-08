شكرا لقرائتكم خبر عن "هى هى دنيا" إيهاب توفيق ينتهى من تصوير كليب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب إيهاب توفيق من تصوير كليب جديد يحمل اسم "هى هى دنيا" في أحد الكافيهات داخل منطقة التجمع الأول، وهو من ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوى، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج متيم السراج، وينتمى إلى أغانى البهجة والسعادة، واستغرق التصوير حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية وإذاعات الراديو.





وانتهى إيهاب توفيق مؤخرًا من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان "100 تحية"، من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية.

Advertisements

وتقول كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللي شيلها.. واللي فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميله‍ا.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".



























