شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع هانى محروس يرفض التعليق على أزمة محمد رشاد: الموضوع فى القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المنتج والموزع الموسيقى هانى محروس التعليق على أزمة المطرب محمد رشاد والخلافات التى اندلعت بينهما مؤخرا، واكتفى بحديثه معلقا: الأمر فى إيد القضاء حاليا".

وكان رشاد بعد نجاحه الكبير وبزوغ موهبته في برنامج المواهب "أراب أيدول" في العام 2014 وقّع مع المنتج هاني محروس، ويمتد العقد الذي بموجبه تمتلك الشركة حق الأداء الصوتى لرشاد.

وكشفت الإعلامية مى حلمى صباح اليوم الأربعاء عن الأزمة التى يعانى منها زوجها الفنان محمد رشاد فى عقد عمل مع أحد الأشخاص، وقالت هناك إخلال فى التعاقد والذى أسفر عن تلقيهم صباح اليوم إنذارا للحجز على منزلهما والأثاث الخاص بهما.

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وعند التواصل مع الفنان محمد رشاد قال رشاد لـ"الخليج 365" إنه سيقوم بعد قليل بكشف كافة تفاصيل الأزمة من خلال فيديو لايف على صفحته بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن المذيعة مى حلمى قد ظهرت باكية خلال الفيديو التى كشفت فيه ما يحدث وقالت: "تخيلي تصحي من النوم تلاقى حد بيكلمك يقولك أنا جاى أحجز على البيت وأثاث بيتك، بدعم جوزى، كفاية وقف حال فينا طول 4 سنين أنا كمان تضررت فيهم بسبب علاقات شخص يرغب في أذية محمد رشاد".

وأضافت: "دون سابق إنذاز تلاقي حد عاوز يحجز على بيتك ويدمر اسمك وحياتك هتعملوا إيه، عملك إيه عشان الكره ده، سيبنا في حالنا وابعد عن شغلنا ومش هسيب حقنا".

كما قالت مي إنها لن تستطيع الدخول في تفاصيل، ولكن زوجها محمد رشاد يعاني من أزمة في عقد مع شخص ما، وهناك إخلال في التعاقد، وقد حكم عليه بمبلغ 5 ملايين جنيه.