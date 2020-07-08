شكرا لقرائتكم خبر عن التفاوض مع النجم "جود لو" للعب الكابتن هوك فى فيلم Peter Pan الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعي ديزني عمل نسخ حية من أشهر أفلام الرسوم المتحركة التي انتجتها وحققت نجاحا كبيرا، وبين بين الأفلام التى تحضر ديزني لنسخة حية منها خلال الوقت الحالي فيلم "Peter Pan"، وحسب موقع ember يتم التفاوض مع الممثل الشهير جود لو، لأداء دورالشرير الكلاسيكي، كابتن هوك، والفيلم سيكون من إخراج ديفيد لوري وسيناريو توبي هالبروكس.

وكشف موقع هوليوود ريبورتر عن إعادة فتح عالم ديزني جزئيا بداية من السبت المقبل رغم تصاعد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الموقع علي أن جزءًا كبيرًا من منتجع والت ديزني العالمي سيعاد فتحه جزئيًا في نهاية هذا الأسبوع و سيتم إعادة افتتاح متنزه المملكة السحري وحديقة حيوانات ديزني، فيما سيتم فتخ استوديوهات ديزني هوليوود في ١٥ يوليو المقبل مع تطبيق إجراءات الصحة والسلامة منها ارتداء الكمامة.

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يعمل فى مدينة ديزنى الترفيهية نحو 70 ألف شخص، وقد أغلقت أبوابها بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصاب الفيروس نحو مليون شخص ووفاة ما يقرب من 100 ألف في أمريكا وحدها.

وتتبع شركة ديزني الترفيهية عددا من الشروط لاستقبال الزوار خلال الفترة المقبل في ظل تفشي جائحة وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تمثلت في ضرورة ارتداء الموظفين والضيوف أقنعة الوجه والكمامات والخضوع لفحوصات درجات الحرارة قبل دخول المتنزهات.

وتضمنت الشروط أيضا، تخفيف ديزني من سعة منتزهاتها، كما سيعلق المنتجع مؤقتاً المسيرات الترفيهية والألعاب النارية وغيرها من الأحداث التي تتسبب بالحشود، حيث سيتيح المنتجع المعاملات غير النقدية من خلال توسيع طرق الدفع دون اللمس، وستزيد ديزني عدد محطات التعقيم المتاحة في المنتزهات.