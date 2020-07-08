كانييه ويست: لن أدعم ترامب وسأفوز بانتخابات الرئاسة

متابعة بتجــــــــــرد: أكد مغني الراب الأمريكي كانييه ويست أنه لم يعد يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء إنه دخل سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية للفوز به.

كان ويست، وهو من أشد مؤيدي ترامب، قد أعلن يوم السبت أنه سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة هذا العام.

وقال ويست لمجلة فوربس «بهذه المقابلة أنا أخلع القبعة الحمراء»، في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» والتي أصبحت شعاراً مميزاً لحملة ترامب الانتخابية.

ومضى يقول «مثل أي شيء فعلته طوال حياتي.. أنا أقوم بذلك كي أفوز».