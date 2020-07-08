الخليج 365الأربعاء 2020/7/8 09:26 م بتوقيت أبوظبي
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، على موقف بلاده الثابت اتجاه الأزمة الليبية، كما دعى إلى أهمية التوصل لحل سياسي كمخرج وحيد لتسوية الأزمة.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الأزمة الليبية، إن وقف إطلاق النار والبدء بحوار سياسي هو الطريقة الوحيدة لإنهاء سيطرة المليشيات على أجزاء كبيرة من الأراضي الليبية.
وتابع قرقاش، قائلًا:"قلقون للغاية من التهديدات المحدقة بأمن المنطقة نتيجة التدخلات الخارجية المستمرة في ليبيا"، كما رحب بالمبادرة المصرية وجهود دول الجوار الليبي لاستئناف العملية السياسية من أجل تسوية الأزمة.
ومنذ أشهر، تدعم تركيا بقوة حكومة الوفاق الليبية، وتنقل الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة بكثافة إلى طرابلس، فضلا عن آلاف المرتزقة السوريين.
وكان مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن "الوجود العسكري التركي في ليبيا هو احتلال وستتم مقاومته بكل السبل الممكنة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: موقفنا ثابت وواضح من الأزمة الليبية وندعو لحل سياسي كمخرج وحيد لتسويتها المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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