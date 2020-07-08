الأمين العام لجامعة الدول العربية: موقفنا حازم وواضح من الأزمة الليبية ونؤكد على ضرورة السحب الفوري لكافة القوات الأجنبية ووقف جميع الأعمال العدائية المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/7/8 08:57 م بتوقيت أبوظبي
طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء، بضرورة السحب الفوري لكافة القوات الأجنبية من ليبيا ووقف جميع الأعمال العدائية.
وقال أبو الغيط، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، إن موقف الجامعة العربية حازم وواضح من الأزمة الليبية بضرورة سحب القوات الأجنبية ومنع تدفق السلاح.
وأوضح أن التدخلات الخارجية واستمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا عوامل تفاقم من تعقيد الموقف في هذا البلد العربي.
وأكد أبو الغيط أن المبادرة المصرية أعطت دفعة لخارطة الطريق التي تم التوافق عليها في برلين لتسوية الأزمة الليبية.
وسبق ذلك أن أكد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فرانسوا ديلاتر، على ضرورة وقف الانتهاكات التركية في ليبيا ويحب جميع المليشيات منها.
وأضاف ديلاتر، خلال جلسة لمجسل الأمن بشأن ليبيا: "يجب وقف التدخلات الخارجية في ليبيا واحترام حظر الأسلحة المفروض عليها".
وأضاف أن "البحرية التركية نقلت أسلحة إلى ليبيا في انتهاك للحظر الأممي".
وشدد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، على ضرورة "نزع سلاح المليشيات في ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة".
أبو الغيط أمام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب- أرشيفية
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