بالصورة- مرة جديدة، ياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها بفستان فضفاض

أثارت الممثلة ياسمين صبري الشكوك مرة جديدة حول انتظارها اول مولود لها من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وذلك بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع انستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي ثوباً فضفاضاً.

بدت ياسمين في كامل جمالها وأناقتها خاصة ان لون الفستان “الفوشيا” عكس وهجاً على اطلالتها.

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حققت الصورة أكثر من 300 ألف إعجاب وآلاف من التعليقات بعد أقل من ساعة على طرحها.

نشير أن ياسمين صبري كانت قد لفتت انظار رواد مواقع التواصل منذ ايام بعدما نشرت صورة لها من داخل النادي الرياضي، حيث ظهرت منتفخة البطن قليلاً، ما دفع بالعديد من المتابعين للتعليق على الصورة والتساؤل “هل ياسمين صبري حامل؟”.

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قد عقد قرانه على الممثلة ياسمين صبري، في منتصف ابريل الفائت ضمن أجواء اقتصرت على عائلتي العروسين وذلك مراعاةً للظروف الراهنة وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى عدم التجمعات للحدّ من انتشار فيروس كورونا.