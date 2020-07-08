"الأوبرا" تكشف عن إجراءات مشددة خلال حضور الحفلات

كشفت مصادر بالمركز الإعلامي لدار الأوبرا المصرية عن أن هناك إجراءات احترازية شديدة في ظل تفشي فيروس كورونا تزامنا مع الإعلان عن فتح باب الحجز الإلكتروني لحفلاتها الخاصة بشهر يوليو الجاري وسوف يتم تقديم تلك العروض في القاهرة والإسكندرية.

وأوضحت المصادر، أن دار الأوبرا برئاسة الفنان مجدي صابر سوف تلتزم بقرارات مجلس الوزراء يتواجد نسبة 25% من الجمهور ووضع مسافات بين الجميع، مشيرا إلى أن هناك إجراءات خاصة للصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية الأحداث الفني، مؤكدا أنه لن يتم دخول أي صحفي أو إعلامي إلا بالكمامات إضافة إلى التصريح المسبق المفترض أن يتم التأكيد عليه من جانب المركز الإعلامي.

يذكر أن الخميس المقبل سوف تنطلق في الثامنة مساء على مسرح النافورة بسهرة طربية لنجوم فرق الموسيقى العربية بالأوبرا، إضافة إلى حفلات لكل من الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، وأوركسترا القاهرة السيمفوني، ورائد موسيقى الجاز يحيى خليل، النفيخة، مسار إجباري، فرقة أوبرا القاهرة.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

دار الأوبرا تحتضن أولى حفلات محمد منير بحضور جمهور بعد فيروس كورونا

رئيس دار الأوبرا يكشف عن مصير إقامة مهرجان القلعة الدولى