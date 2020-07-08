مايان السيد تواصل فضح التحرش وتدعم سارة عبد الرحمن وداليا شوقي

القاهرة – لايف ستايل
مازالت النجمات تعبر عن استيائهن من قضية التحرش الجنسي المطروحة هذه الأيام، وآخر المنضمات كل من لارا سكندر وسارة عبد الرحمن وداليا شوقي.
وبعد اعتراف الممثلة مايان السيد بتعرضها للتحرش على يد شخص من داخل الوسط الفني، قررت دعم زميلاتها وإعادة نشر رسائلهن التي عبرن فيها عن مدى استيائهن من هذه القضية، على خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي على انستغرام.
من ناحية أخرى، يُعرض حاليا لمايان السيد فيلم "بنات ثانوي" من بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هدى المفتي، هنادي مهنا، محمد مهران، محمد الشرنوبي، تامر هاشم، ومن إنتاج أحمد السبكي.
الفيلم تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة
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