المغربيان هشام العسري وعبد الكريم واكريم ضيفا لقاءات مركز السينما العربية

يستكمل مركز السينما العربية سلسلة لقاءات عبر صفحته الرسمية على انستغرام، ليكون ضيفا الحلقة المقبلة هما الناقد المغربي عبد الكريم واكريم الذي يحاور مواطنه صانع الأفلام الفائز بالجوائز هشام العسري، وسوف يتم اللقاء يوم الخميس 9 يوليو المقبل، الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش.



موعد الحلقة السادسة من لقاءات مركز السينما العربية بتوقيت الدول العربية: مصر والسودان: 8 مساءً، الإمارات: 10 مساءً، تونس: 7 مساءً، المغرب: 6 مساءً، سوريا والسعودية وفلسطين ولبنان والأردن والكويت: 9 مساءً.



لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنجليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.



هشام العسري مخرج، سيناريست ومنتج مغربي، قام بكتابة وإخراج أفلام تتنوع بين القصيرة والروائية الطويلة، نال فيلمه الروائي الأول النهاية عام 2011 العديد من الجوائز، كما شاركت ثلاثيته هُم الكلاب، البحر من ورائكم وجوَّع كلبك في ثلاث دورات متتالية بمهرجان دبي السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حصولها على إشادة النقاد وفوزها بعدد كبير من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة أحسن إخراج في مهرجان خريبكة للسينما الأفريقية بالمغرب.

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