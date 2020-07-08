نجوم الفن يواسون حمادة هلال بعد وفاة والدته

حرص عدد من الفنانين على تفديم واجب العزاء للنجم حمادة هلال بعد وفاة والدته عقب صراع مع مرض السرطان .

وكتب ايهاب توفيق من خلال حسابه على إنستغرام :"إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة والدة الفنان حماده هلال رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان".

بينما كتب أحمد جمال من خلال صفحته على الفيسبوك :" والدة صديقي أخويا الفنان حمادة هلال في ذمة الله بعد صراع مع السرطان ادعولها ربنا يغفرلها ويرحمها ويصبره على فراقها" .

وكتب النجم محمد فؤاد من خلال حسابه على إنستجرام :" والدة صديقي أخويا الفنان حمادة هلال في ذمة الله بعد صراع مع السرطان ادعولها ربنا يغفرلها ويرحمها ويصبره على فراقها" .

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