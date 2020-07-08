أشرف عبد الباقي يعود لعروض «جريما في المعادي» 16 تموزأشرف عبد الباقي يعود لعروض «جريما في المعادي» 16 تموز

يعود النجم أشرف عبد الباقي، لبدء عروض فرقته الجديدة، والتي تقدم مسرحية "جريما في المعادي"، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقرر "عبدالباقي"، العودة مجددا لبدء عروض فرقته على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة، وذلك يوم الخميس ١٦ يوليو المقبل، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام بقرار مجلس الوزراء بنسبة حضور ٢٥% من الجمهور للحفاظ على سلامتهم.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ "عبد الباقي" حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وتعرض أيضًا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields.

مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبد الباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإنتاج وورك شوب أشرف عبدالباقي.

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