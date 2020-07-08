شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تكشف عن حملها فى مولودها الثانى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة جنات متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لها تظهر ملامح حملها الثاني، لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين. ونشرت الفنانة جنات صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت بملابس فضفاضة بعد حملها الثاني، معلقة: "وحشتوني يا أصدقائي.. أتمنى أن تمر هذه الفتره الصعبة علينا بخير.. اعتني بنفسك". Advertisements وفي مايو 2019، رزقت الفنانة جنات، بمولودتها الأولى "جنات" من زوجها محمد عثمان نعمان. وكانت جنات قد احتفلت بزفافها على محمد عثمان عدد كبير من الوسط الفني والغنائي على رأسهم النجوم سميرة سعيد ومحمد حماقي ورامي صبري وتامر عاشور وأحمد جمال ومصطفى قمر وآخرون من النجوم.

جنات وكانت قد كشفت المطربة جنات إن الأمومة لم تغيركثيرا في حياتها، لأن والدتها تساعدها، وأن ابنتها متعلقة بوالدها رغم انشغاله فى العمل، وأنها تفرح بتلك العلاقة وقالت جنات، فى تصريحات تلفزيونية: " حتى الآن أشعر أنها أختى .. والأمومة ما غيرتش كتيرلأن ماما هى اللى قامت بالواجب ربنا يديها الصحة.. عشان كده أنا مش حاسة أوى دلوقتى..وكمان مش متعلقة بيا زى ماما..هى متعلقة بماما أكثر ووالدها..أنا آخر حد .. بتحبى وكل حاجة بس مش زى باباها وماما.. البنت دايما حنونة أكتر مع الأب .. طول اليوم مشغول وعنده شغل وما بيقعدش معاها كتير..ومتعلقة به فعلا سر غريب.. ساعات بغير لأنى بعمل مجهود أكتر وبتحب أبوها أكتر ولكن بفرح بالعلاقة دى".

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