شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيمشن Onward يتصدر شباك تذاكر المملكة المتحدة.. اعرف قيمة إيراداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم الأنيميشن Onward، شباك التذاكر في المملكة المتحدة، حيث حقق إيرادات وصلت إلى 26 ألف دولار، بعد عرضه في 50 دور عرض فقط، وذلك بسبب فيروس كورونا، ورغم قلة الإيرادات بالمقارنة بالأيام العادية إلا أن ذلك يعد أملا جديدا في عودة إنتعاشة السينما مرة أخري بعد الخسائر المهولة الذي تكبدها ذلك القطاع.

الفيلم يدور حول محاولة توم هولاند لاستعادة والده المتوفي من خلال عصا سحرية تعتبر ارث عائلي حيث استخدمها توم لاعادة والده للحياة إلا أن التعويذة تعيد نصف جسد الاسفل للحياة فقط ليصبح والده قدمين تسير علي الارض فقط دون رأس أو ذراعين ، ليخوض توم رحلة خطيرة لوضع حل لتلك الازمة.

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فيلم Onward بأصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.

ويدور فيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمان في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.