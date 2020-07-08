شكرا لقرائتكم خبر عن "بيتنا هيتحجز عليه" .. مى حلمى تنهار بسبب محمد رشاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مقطع فيديو مفاجئ ظهرت المذيعة مى حلمى زوجة الفنان محمد رشاد باكية تقول بيتنا هيتحجز عليه، وطلبت من الجمهور دعمهما ، وزعمت أن هناك شخصا يتعمد مضايقتهما ووقف حالهما.

وقالت: "بدعم جوزي، كفاية وقف حال فينا طول 4 سنين أنا كمان تضررت فيهم بسبب علاقات شخص يرغب فى أذية محمد رشاد".

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وأضافت: "دون سابق إنذاز تلاقى حد عاوز يحجز على بيتك ويدمر اسمك وحياتك هتعمله إيه عملك إيه عشان الكره ده سيبنا فى حالنا وابعد عن شغلنا ومش هسيب حقنا".

وحاولت مى توضيح الأزمة أكثر للجمهور وقالت إن زوجها يعانى من أزمة فى عقد مع شخص ما وهناك إخلال فى التعاقد وبسبب ذلك حكم عليه بمبلغ 5 ملايين جنيه.

وعبرت مى عن مساندتها لزوجها، فنشرت صورة لها من حفل زفافها مع رشاد

وكتبت: "فى ضهرك وجنبك واللى يضرك يضرنى واللى يفرحك يفرحنى معاك لآخر يوم فى عمرى على الحلوة والمرة واقفة معاك"