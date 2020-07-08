أحمد زاهر يتحول لـ"قناص" في صور جديدة من وراء كواليس فيلم زنزانة 7

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد زاهر، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور من وراء كواليس تصوير فيلم زنزانة 7، المقرر عرضه في عيد الأضحي المقبل بدور العرض السينمائي.
وظهر زاهر في الصورة التي نشرها منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يمسك ببندقية ليتحول لقناص في كواليس الفيلم الجديد، وكتب "قريباً، يا رب التوفيق والنجاح من عندك يا رب".
فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة ولم يتم تحديد موعد طرحه فى دور العرض.
والتحقت الفنانة مايا نصرى بتصوير الفيلم منذ يومين وذلك بعد وصولها القاهرة، حيث كانت تنتظر إعادة تشغيل حركة الطيران مرة أخرى بعد إغلاق 3 أشهر بسبب الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، لاسيما وأنها تواجدت فى لبنان طوال الأشهر الماضية.
ويجسد نضال الشافعى أحد أبطال العمل ضمن العمل شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.
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