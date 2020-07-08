شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يتحول لـ"قناص" في صور جديدة من وراء كواليس فيلم زنزانة 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد زاهر، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور من وراء كواليس تصوير فيلم زنزانة 7، المقرر عرضه في عيد الأضحي المقبل بدور العرض السينمائي.

وظهر زاهر في الصورة التي نشرها منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يمسك ببندقية ليتحول لقناص في كواليس الفيلم الجديد، وكتب "قريباً، يا رب التوفيق والنجاح من عندك يا رب".

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة ولم يتم تحديد موعد طرحه فى دور العرض.

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