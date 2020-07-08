شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "عدى الكلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تأجيل طرح أغنيته "عدى الكلام"، أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد موعد طرح الأغنية الجديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".ونشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة من البوستر الدعائي لأغنية "عدى الكلام" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلا :"عدى الكلام.. يوم 12 يوليو الجاري". وفي وقت سابق، قرر النجم المغربى سعد لمجرد، تأجيل طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "عدى الكلام"، والذى كان مقرر طرحها الأحد الماضي، حدادا على روح الفنانة القديرة رجاء الجداوى التي وافتها المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 86 عاما بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل بالاسماعيلية. Advertisements وكتب المطرب سعد لمجرد عبر خاصية "الأستورى" على انستجرام، "احتراما لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوى واجعل مثواها الجنة". كما طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، التى من المقرر طرحها للجمهور في يوليو الجاري، على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات يوتيوب، وظهر لمجرد على الغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه The Greatest showman، بزى لاعبين السيرك، والأغنية مصرية الصنع، إذ أنها من كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

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