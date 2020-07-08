شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ياسمين صبري في أحدث ظهور لها بفستان فوشيا بعد انتهاء التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يمر سوى ساعتين فقط، على ظهور النجمة ياسمين صبري، في ستوري لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي تخضع للتمرينات داخل حديقة منزلها الخاصة، حتى أطلت بصورة جديدة لها وهي ترتدي فستان تظهر من خلاله في كامل أناقتها.

ونشرت النجمة ياسمين صبري، صورتها وهي ترتدي فستان باللون الفوشيا، عبر حسابها منذ قليل، لتخطف الأنظار اليها بعد تحقيقها ما يقارب الـ 300 ألف إعجاب خلال دقائق قليلة، وعشرات الآلاف من التعليقات.

ويشار إلى أن النجمة ياسمين صبرى، أكدت أن عينها على السينما خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غيابها العام الماضى وهذا العام أيضاً وانشغالها فى الدراما، حيث شارك فى آخر فيلم لها وهو "ليلة هنا وسرور" مع محمد امام، وكان التجربة السينمائية الثانية بها بعد "جحيم فى الهند" الذى قدمته مع محمد امام أيضاً.

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وقدمت ياسمين صبرى فى رمضان المنصرم مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

وكان آخر أفلام ياسمين صبرى "ليلة هنا وسرور" مع محمد امام وشارك فى بطولته فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن.