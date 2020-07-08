شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى فى تغريدة غامضة: لا أحب الأشخاص المزيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة نوال الزغبى، فى تغريدة غامضة، أنها لا تحب الأشخاص المزيفين، ولم توضح ما تقصده أو من تقصده بهذه التغريدة.

وقالت نوال الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"أنا لا أحب الأشخاص المزيفين".



نوال الزغبى

تعتاد المطربة نوال الزغبى على التفاعل مع متابعيها من وقت لآخر من خلال حساباتها على مواقع السوشيال ميديا مثلما ظهرت مؤخراً من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حين ظهرت في أحدث صورة لها باللون الأزرق، وعلقت على الصورة بكتابة : " التغيير صعب في البداية فوضوي في الوسط ورائع في النهاية"، في إشارة إلى حرصها على التغيير في نمط حياتها مؤخراً.

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وكانت طالبت الفنانة اللبنانية الكبيرة نوال الزغبى، جمهورها بالصلاة من أجل لبنان، فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى يمر بها لبنان الفترة الأخيرة، مع تدهور قيمة الليرة بشكل كبير أمام الدولار. ونشرت نوال صورة، مكتوب عليها: "حان وقت الصلاة من أجل لبنان" عبر حسابها الرسمى بتويتر وعلقت بهاشتاج: "لبنان ينهار".

وكانت النجمة نوال الزغبي، قد اعربت عن استيائها من الأوضاع التي وصل إليها لبنان خلال الآونة الأخيرة وتوالى الأزمات على الشعب اللبناني بسبب الأداء الحكومي واختلاف السياسيين، وعلقت نوال الزغبي على الأوضاع برسالة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلة: " البلد انتهى والعالم جاعت ... وبعد ١٠ ايام مارح يكون في كهرباء بالبلد... وخايفين على السمعة السيئة، ما في أسوأ وأذل من هيك... يا ضيعانك يا لبنان".