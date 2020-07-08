شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النقلى: مسلسل "طلقتُك نفسى" يتناول مشاكل الزواج والطلاق السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج محمد النقلى لـ"الخليج 365"، إنه انتهى من تصوير عدة مشاهد من مسلسل "طلقتُك نفسى"، الذى يلعب بطولته مجموعة من الشباب، مشيرا إلى أنه انتهى من تصوير الديكور الأول من العمل، ومن المقرر أن ينتقل إلى ديكور آخر خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن المسلسل يتناول قصص مشاكل الزواج، مما يؤدى إلى الطلاق السريع، وهى ظاهرة أصبحت متفشية في مجتمعنا المصرى، حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية الهامة بطريقة درامية.

وأشار النقلى إلى أن المسلسل يضم 15 قصة، وكل قصة تتضمن حلقتين، يكون بطلها مجموعة من الفنانين، حيث تعاقدت الشركة المنتجة مع كل من أحمد عصام، ميدو عادل، محمد مهران، هاجر أحمد، كارولين عزمى، نانسى صلاح ، وعدد آخر من الوجوه الجديدة.

وأوضح النقلى، أن المسلسل يضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، حيث تتميز كل قصة بمزيج من الشباب والممثلين الكبار، وتأتى أسماء ضيوف الشرف كالتالى، بيومى فؤاد، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صبرى عبد المنعم، أحمد صيام، عايدة رياض، نهال عنبر، ليلى عز العرب، تغريد فهمى ، حنان يوسف، والمسلسل قصة أحمد عصام، سيناريو وحوار أحمد صبحى.