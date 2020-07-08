شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة للحكم على توم ميجان بالحبس 200 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حٌكم علي النجم العالمي توم ميجان عضو فريق الروك الإنجليزي " Kasabian " بالحبس لمدة 200 ساعة كاملة من الخدمة المجتمعية غير مدفوعة الأجر بعد أن اعترف بأنه مذنب في الاعتداء على خطيبته السابقة ، و ذلك حسب موقع " نويز " .

ويرجع الحكم علي توم ميجان بعد حضوره جلسة محاكمته في " Leicester Magistrates " عن واقعة اعتدائه علي خطيبته السابقة وذلك في شهر أبريل الماضي ، و أقربأنه مذنب بعد مشاهدة لقطات "مفزعة" من كاميرات المراقبة التلفزيونية والتي أظهرته وهو يعتدي على خطيبته السابقة فيكي أجر .

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مع فيكي ايجر

وقال قاضي المقاطعة نيك واتسون للنجم الشهير : "لم تقدم السيدة فيكي أجر أي وثائق أو بلاغات للشرطة ولا يبدو أنها تدعم هذه المحاكمة ، لكن بالطبع ، هذا الاختيار لا يعني أنني يجب أن أعامل هذه الجريمة بشكل أقل خطورة ، لقد اعتديت علي آجر في أكثر من مناسبة ووضعت يديك علي حنجرتها بشكل مخيف إضافة الي العديد من الضربات بالوجه و أصيبت بعدد من الإصابات في الرأس، و هي كانت تحاول المقاومة بشتي الطرق ".