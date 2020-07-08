شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تستعيد ذكرياتها مع الراحلة رجاء الجداوى: كنتي مجمعانا دايماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة القديرة نادية الجندى، على استعادة ذكرياتها مع النجمة الراحلة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا منذ ايام بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبعد خضوعها لفترة عزل صحي في مستشفى بالإسماعيلية.

ونشرت الجندي، صورة تجمعها مع الراحلة رجاء الجداوي، من إحدى احتفالاتهم بعيد ميلاد نجلتها اميرة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت " رجاء الجداوي، كنتي مجمعنا دايما علي حب محدش حيعرف يحل مكانك، الله يرحمك، ويصبرنا على فراقك ويصبر بنتها وحفيدتها وكل أصدقائها ومحبيها نسألكم الدعاء".

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن عالمنا منذ أيام قليلة ، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر يناهز 82 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها إلى المستشفى، ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية صباح يوم الأحد الماضى.

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وشيع جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بحضورعدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى وإلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده وبوسى شلبى ومفيدة شيحة وشيماء سيف وزوجها محمد كارتر ومحمد الشقنقيرى ومنير مكرم.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.